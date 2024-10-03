Известная журналистка оказалась втянута в скандал с участием P. Diddy

Главный редактор британского Vogue Анна Винтур оказалась втянута в скандал с участием американского продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Об этом пишет издание Radar.

Как рассказал анонимный информатор, журналистка дружила с музыкантом. Сейчас на Винтур оказывается давление, чтобы она публично прокомментировала скандал вокруг Комбса.

«Дидди — главная тема Парижской Недели моды. Все только о нем и говорят, но Анна не хочет комментировать своей связи с ним. Она в ярости. Винтур была застигнута врасплох, когда арестовали Харви Вайнштейна. Семь лет спустя она невольно оказывается втянутой в еще один сексуальный скандал», — поделился инсайдер.

Винтур неоднократно «ловили» с P. Diddy на вечеринках. В 1999 году она выложила статью в Vogue о творчестве приятеля, дав ей название «Паффи покоряет Париж». Вдобавок продюсер был постоянным гостем на бале костюмов Met Gala. Но после обысков, которые прошли в марте в его доме, Винтур аннулировала ежегодное приглашение.

Напомним, 17 сентября P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли продюсеру выйти на свободу. Он предстанет перед судом в начале октября. Артисту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стал известен возраст самой юной жертвы P. Diddy.