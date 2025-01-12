Известная британская певица оказалась в психиатрической клинике: что случилось

В декабре прошлого года британская певица Лили Аллен заявила о разводе с мужем, актером Дэвидом Харбором. Исполнительница узнала, что ее избранник флиртует с девушками в приложении для знакомств. Из-за сильных переживаний звезде пришлось лечь в психиатрическую клинику, чтобы привести в порядок ментальное здоровье.

Лили и Харбор поженились в 2020 году. Пара неоднократно признавалась, что они идеально подходят друг другу, но в их отношениях наступил кризис. У певицы появились подозрения о неверности супруга, и она решила зарегистрироваться в приложении для знакомств под вымышленным именем. К слову, именно в нем Аллен познакомилась с актером. Результаты оказались неутешительными: звезда нашла активный профиль мужа.

Эмоциональное состояние Аллен сильно ухудшилось из-за стресса. Поэтому она легла в психиатрическую клинику, неделя в которой стоит 9 тыс. долларов. В программе: медитации, занятия с психологом и обязательный отказ от телефона.

Инсайдер Daily Mail пояснил, что звезда уехала туда раньше приближающегося срока. Неизвестно, как долго она пробудет там.

«Она уехала на день раньше, чем предполагалось, так как чувствовала себя неуверенно и отчаянно хотела сбежать», — отметил он.

У Аллена и Харбора не было общих детей. Певица воспитывает двух дочерей от бывшего мужа Сэма Купера Этель и Марни.

Напомним, после расставания с мужем анкета певицы также появилась на сайте знакомств.