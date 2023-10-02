Актер Жерар Депардье впервые прокомментировал 13 обвинений в изнасиловании

Французский актер Жерар Депардье прервал молчание после массовых обвинений в изнасиловании и дал комментарий по этой ситуации. По его словам, с его стороны не было совершено никаких преступлений, и ему надоело читать про себя неправду. Открытое письмо было опубликовано на сайте издания Le Figaro.

Депардье признался, что изначально думал игнорировать это все, что ему все равно. Однако произошедшее все-таки сильно его задело. На протяжении нескольких месяцев он вынужден читать грязь о себе, и он намерен это прекратить, именно поэтому и выступил с заявлением.

Актер отрицает, что когда-либо позволял себе прибегать к насилию в отношении женщин. По его словам, он даже обидеть их боится, так как считает это непозволительным поведением со стороны мужчины.

«Обидеть ее — это все равно, что ударить собственную мать ногой в живот», - поделился Жерар.

Напомним, что в изнасилованиях артиста обвиняют сразу 13 женщин. Все они, как утверждают, пересекались с Депардье с 2004 по 2022 год. Одна из них известная актриса Шарлотта Арну. Однако адвокаты французской звезды отрицают, что он совершал преступления.

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