Изуродовали странным пальто и сапогами: стилисты сделали из 66-летней Мадонны горбуна из Нотр-Дама

Певица Мадонна появилась на модном показе в наряде с необычайно большими плечами. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак сравнила артистку в таком виде с горбуном из Нотр-Дама.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале «СОБЧАК».

«Отличный пример слепоты стилистов. Из Мадонны для показа Luar сделали горбуна из Нотр-Дама. Полный промах с плечами, несовместимыми с ростом (154 см)», - написала Собчак.

66-летняя Мадонна была в одежде, похожей на пальто, и сапогах выше колена. Наряд был настолько длинным, что шлейф помогали нести сзади. Образ дополняли перчатки выше локтя, черная сумка и солнцезащитные очки. Было видно, что певица едва передвигалась, и шла, чуть согнувшись. Образ не только не украшал исполнительницу, но и добавлял ей возраста.

Ранее сообщалось, что певицу сняли на прогулке с 28-летним бойфрендом. Мадонна старалась остаться незамеченной и прикрывала лицо шарфом.