Израиль согласился убрать политический подтекст из песен для «Евровидения 2024»

Представители Израиля согласились изменить текст песни, с которой планируют выступить на международном конкурсе «Евровидение 2024» в шведском городе Мальмё. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) усмотрел в композициях финалистов национального отбора политический подтекст.

Как пишет The Guardian, EBU пригрозил израильскому вещателю Kan дисквалификацией в случае, если из композиций October Rain и Dance Forever не уберут намеки о нападении ХАМАС.

«Все они были хорошими детьми, каждый из них», — приводит издание цитату одной из песен.

При этом изначально представители Израиля решили проигнорировать требования организаторов «Евровидения», но в ситуацию лично вмешался президент страны Ицхак Герцонг.

«Евровидение-2024» пройдет с 7 по 11 мая в Швеции. Россия третий год подряд не участвует в конкурсе, поэтому Первый канал и ВГТРК отказались транслировать мероприятие.

Ранее мы писали, что участница пятого сезона шоу «Голос.Дети» на Первом канале Эден Голан будет представлять Израиль на «Евровидении-2024». Юная артистка состояла в команде Пелагеи и даже дошла до финала. Кроме того, Эден была участнице российской группы COSMOS girls, которую продюсировал Григорий Лепс.