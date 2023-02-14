Изолировали и спрятали от посторонних глаз: супруга короля Карла III серьезно больна

В череде скандалов вокруг королевской семьи Карл III остался совсем один. Его поддержка и опора в лице супруги слегла с серьезным недугом. Сначала она жаловалась на обычные симптомы простуды, но потом оказалось, что 55-летняя Камилла заразилась короновирусом. Это уже второй раз, когда королева-консорт страдает от этого заболевания.

Супруга короля проходила весь курс вакцинации, чтобы обезопасить себя, но не вышло. Сейчас она находится не в самом лучшем состоянии. Ей помогают медики и делают все возможное, чтобы не возникло никаких осложнений. Камиллу изолировали ото всех членов семьи, в том числе от мужа, поэтому о ее здоровье совсем мало информации.

Также врачи не исключают, что в скором времени с болезнью может слечь и сам Карл III. Тест был сделан довольно поздно, поэтому велика вероятность, что Камилла успела заразить и его. На данный момент король отменил все общественные мероприятия, включая частный визит в Уэст-Мидлендс. Он перенесен на неопределенный срок. О состоянии самого монарха пока ничего неизвестно.

Ранее король Карл III посетил мечеть в дырявых носках, чем вызвал восторг своих подданных.