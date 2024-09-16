Избранница Роналду Джорджина Родригес стала блондинкой для съемок в своем шоу

Избранница футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес перекрасилась в блонд и снялась в фотосессии для своего шоу. Снимки она опубликовала в своих соцсетях.

Не только спортсмен зарабатывает в звездной семье, но и его спутница. Ее уже давно называют законной женой Роналду, так как в нескольких видео он открыто назвал ее супругой. Джорджина не хочет быть в тени популярного возлюбленного, поэтому заключила контракт с видеосервисом и выпускает там именное шоу о своей жизни.

На новых кадрах Родригес предстала в новом образе – она перекрасила свои темные волосы в светлый цвет и выпрямила их. Девушка позировала в силуэтном платье с имитацией газетных страниц, а на других кадрах на ней был наряд с разрезами.

Подписчики поддержали избранницу футболиста и отметили, что она шикарна с любым цветом волос. А журналисты отметили, что сейчас Джорджина напомнила им модель Ким Кардашьян.

В эпизодах реалити девушка показывает и рассказывает о своей жизни. В кадре она встречается с друзьями, посещает светские мероприятия, путешествует и занимается домашними делами. В одной из серий Джорджина откровенно рассказала о нескольких выкидышах.

Ранее мы писали о том, что избранница Роналду Джорджина Родригес блеснула в «платье невесты» в Венеции.