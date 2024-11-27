Избегают оплаты счетов 3 месяца: принцесса Норвегии и ее муж-шаман погрязли в долгах после роскошной свадьбы

Принцесса Норвегии Марта Луиза и ее муж-шаман Дурек Верретт в конце августа сыграли роскошную свадьбу, которая, судя по всему, оказалась им не по карману. Сейчас супруги погрязли в долгах и избегают оплату счетов на сумму $90 тысяч. Об этом сообщает Daily Mail.

Торжество Марты и Дурека обсуждали во всем мире. На свадьбу было приглашено 300 гостей, среди которых знаменитости, блогеры, друзья и члены королевской семьи. При этом церемония проводилась в условиях секретности — везде дежурила охрана, не пропуская на площадку посторонних и журналистов.

Праздник длился три дня и стоил недешево. Настолько, что молодожены уже три месяца не выходят на связь с организаторами свадьбы и не оплачивают счета.

«Мы с нетерпением ждали возможности стать частью такого праздника, мы хорошо подготовились, поэтому нам особенно неприятно, что принцесса избегает оплаты счетов», - заявили подрядчики.

Представители королевской семьи информацию о долгах принцессы и ее нового мужа никак не комментируют.

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