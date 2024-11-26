Эта новость обрадует поклонников: Кейт Миддлтон появится на публике раньше, чем ожидалось

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон порадует поклонников королевской семьи появлением на публике раньше, чем ожидалось. Жена принца Уильяма примет участие в церемонии приветствия главы Катара. Данную информацию подтвердил Букингемский дворец. Об этом сообщает HELLO!

Согласно недавним сообщениям, Кейт Миддлтон должна была появиться на публике лишь в первую декаду декабря. Однако, как выяснилось, принцесса Уэльская решила принять участие в церемонии приветствия правителя Катара эмира Шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани и королевской особы Шейхи Джавахир бинт Хамад ибн Сухайм Аль Тани, которые прибудут в Лондон с государственным визитом с 3 по 4 декабря.

По информации источника, супруга принца Уильяма примет участие в двух мероприятиях в первый из двух дней визита гостей. Ожидается, что сначала Кейт Миддлтон прибудет на официальную церемонию приветствия катарских монархов, которая будет сопровождаться конным парадом. После этого принцесса Уэльская присоединится к гостям в каретном кортеже вместе с мужем, королем Великобритании Карлом III и королевой Камиллой, а затем отправятся в Вестминстерский дворец.

При этом уточняется, что Кейт Миддлтон не появится на вечернем Государственном банкете в честь эмира. 6 декабря в Вестминстерском соборе состоится Рождественский концерт хоралов, организацией которого занимается жена принца Уильяма. Это будет первое появление принцессы Уэльской на праздничном мероприятии после завершения курса химиотерапии.

Напомним, 22 марта супруга принца Уильяма сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе Кейт Миддлтон появлялась на публике лишь несколько раз. В сентябре принцесса Уэльская сообщила, что успешно завершила курс химиотерапии.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон вышла в свет после химиотерапии и нарушила королевское правило.