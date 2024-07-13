Из-за продолжающейся химиотерапии: больная раком Кейт Миддлтон не поддержала мужа на важном мероприятии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон из-за химиотерапии не смогла присутствовать на королевском турнире по поло Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup, где выступал ее супруг, принц Уильям. Об этом сообщает The Daily Express со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

Кейт Миддлтон, которая раньше всегда посещала благотворительный матч по поло, в этом году была вынуждена пропустить мероприятие, поскольку продолжает проходить курс химиотерапии.

15 июня жена принца Уильяма впервые за полгода появилась на публике. Кейт Миддлтон посетила торжественный парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III, и вместе с другими членами королевской семьи поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца.

Как утверждала королевский эксперт Кэти Николл, выход в свет стал для принцессы Уэльской настоящим испытанием и сильно отразился на ее состоянии, поскольку подготовка к параду и его проведение отняли у нее много сил. По мнению инсайдера, теперь Кейт Миддлтон можно будет увидеть на публике не скоро.

«Я не думаю, что мы сможем увидеть ее на публике в ближайшее время. Это потребует некоторого восстановления», — заявила Кэти Николл.

Напомним, 22 марта супруга принца Уильяма сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. В январе 2024 года у Кейт Миддлтон обнаружили рак во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон поссорилась с принцем Уильямом из-за выбора школы для их сына.