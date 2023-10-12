Из-за обострения деменции Брюс Уиллис перестал разговаривать и узнавать родных
Режиссер Кэрон сообщил, что Брюс Уиллис больше не может читать и разговаривать .
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Актер Брюс Уиллис больше не может разговаривать. Об этом рассказал режиссер Гордон Кэрон, встретившийся со звездой фильма «Крепкий орешек».
По его словам, актер три минуты не мог вспомнить имя, а потом с трудом произнес несколько слов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на издание Page Six.
«Он не слишком разговорчив, раньше он был заядлым читателем…, но сейчас не читает», - сообщил Кэрон.
До болезни актер с радостью вставал каждое утро. Сейчас он видит жизнь «через дверь».
Как пишет Woman.ru, у Уиллиса началась амнезия – он забывает лица родных. Поэтому семья старается чаще собираться вместе.
Известно, что за актером ухаживают бывшая и нынешняя жены: Деми Мур и Эмма Хемминг. Женщины и дети от двух браков стараются каждые выходные проводить вместе.
Напомним, весной 2022 года у Уиллиса обнаружили височно-лобочную деменцию. С таким диагнозом живут не более 7 лет. Актер принял решение о завершении болезни. В сентябре 2023 года жена Уиллиса замечала, что болезнь прогрессирует.