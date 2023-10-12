Из-за обострения деменции Брюс Уиллис перестал разговаривать и узнавать родных

Актер Брюс Уиллис больше не может разговаривать. Об этом рассказал режиссер Гордон Кэрон, встретившийся со звездой фильма «Крепкий орешек».

По его словам, актер три минуты не мог вспомнить имя, а потом с трудом произнес несколько слов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на издание Page Six.

«Он не слишком разговорчив, раньше он был заядлым читателем…, но сейчас не читает», - сообщил Кэрон.

До болезни актер с радостью вставал каждое утро. Сейчас он видит жизнь «через дверь».

Как пишет Woman.ru, у Уиллиса началась амнезия – он забывает лица родных. Поэтому семья старается чаще собираться вместе.

Известно, что за актером ухаживают бывшая и нынешняя жены: Деми Мур и Эмма Хемминг. Женщины и дети от двух браков стараются каждые выходные проводить вместе.

Напомним, весной 2022 года у Уиллиса обнаружили височно-лобочную деменцию. С таким диагнозом живут не более 7 лет. Актер принял решение о завершении болезни. В сентябре 2023 года жена Уиллиса замечала, что болезнь прогрессирует.