Из-за дрона группа Green Day убежала со сцены во время концерта, на котором находились 35 тысяч поклонников

В Детройте группа Green Day убежала со сцены после предупреждения сотрудника службы безопасности. Оказалось, что над стадионом пролетал дрон.

Коллектив выступал в «Комерика-Парке». На концерте присутствовали 35 тысяч поклонников Green Day.

Во время исполнения песни «Longview» произошел неудобный инцидент: на сцену вышел сотрудник службы безопасности, он заставил музыкантов быстро покинуть сцену. Спустя некоторое время на видеоэкране появилась надпись о том, что шоу приостановлено.

Позже полиция нашла человека, который управлял дроном недалеко от места проведения концерта. Его задержали, а спустя 10 минут группа вернулась на сцену и извинилась. Коллектив продолжил выступление, но сначала попросил фанатов убрать телефоны, пишет Газета.Ru.

Ранее выживший после встречи с дроном боец заявил, что не сбивал его головой. БПЛА упал в полуметре от него и взорвался.