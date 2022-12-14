Из слез бывших: рэпер Дрейк заказал себе бриллиантовое колье из помолвочных колец экс-возлюбленных
Канадский рэпер Дрейк решил сделать рождественский подарок себе любимому. Исполнитель заказал колье из бриллиантовых колец для несостоявшихся помолвок. За все эти годы он смог накопить в своей коллекции 42 украшения с драгоценными камнями.
Кадрами с колье поделилась дизайнер Алекса Мосс на своей странице в социальной сети. Она рассказала, что оно состоит из колец с бриллиантами с общим весом 351,38 карата, обрамленных в 18-каратное белое золото. Всего на изготовление украшения ушло 14 месяцев. Каждый драгоценный камень был отобран вручную, чтоб они смотрелись гармонично в общей композиции.
Новое кольце Дрейка
Фото: Инстаграм* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) дизайнера Алексы Мосс
Дизайнер не уточнила, каким девушкам изначально должны были принадлежать все эти кольца. Но известно, что Дрейк встречался с певицей Рианной, Джулией Фокс, Тайрой Бэнкс и многими другими. Рэпер каждый раз покупал украшения, чтобы преподнести их своим возлюбленным, но по итогу на одно колено так и не становился. Так коллекция и накопилась. Женой Дрейк, конечно, не обзавелся, зато теперь у него есть прекрасное колье.
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