Из слез бывших: рэпер Дрейк заказал себе бриллиантовое колье из помолвочных колец экс-возлюбленных

Канадский рэпер Дрейк решил сделать рождественский подарок себе любимому. Исполнитель заказал колье из бриллиантовых колец для несостоявшихся помолвок. За все эти годы он смог накопить в своей коллекции 42 украшения с драгоценными камнями.

Кадрами с колье поделилась дизайнер Алекса Мосс на своей странице в социальной сети. Она рассказала, что оно состоит из колец с бриллиантами с общим весом 351,38 карата, обрамленных в 18-каратное белое золото. Всего на изготовление украшения ушло 14 месяцев. Каждый драгоценный камень был отобран вручную, чтоб они смотрелись гармонично в общей композиции.