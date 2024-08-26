Из праха О. Джей Симпсона сделали украшения: кому достанутся и сколько стоят

Прахом актера и спортсмена О. Джей Симпсона решили воспользоваться необычным образом. Из него сделали четыре украшения для его детей. Об этом порталу TMZ сообщил адвокат и распорядитель его имущества Малькольм Лаверн.

Известно, что в апреле 2024 года тело знаменитости кремировали. Дети тогда согласились, чтобы из его праха сделали украшения. Лаверн взял письменное согласие, которое необходимо в подобных случаях.

Представитель не стал рассказывать, какие именно украшения были сделаны. Но журналисты предположили, что речь идет об ожерельях и браслетах с миниатюрными урнами в качестве подвесок. Их создают чаще всего.

В итоге за кремацию и украшения для Арнеллы, Джейсона, Сидни и Джастина Симпсонов пришлось заплатить примерно $4,2 тысячи.

Напомним, что в жизни экс-игрока в американский футбол О. Джей Симпсона было много скандалов. Так, в суде рассматривалось дело о расправе над его женой Николь и ее любовником Рональдом Голдманом. Были предъявлены доказательства, но присяжные признали его невиновным. Через много лет мужчину посадили, но за вооруженное ограбление.

Спортсмен скончался 12 апреля в возрасте 76 лет. За год до этого ему поставили диагноз – рак.

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