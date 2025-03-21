Итальянский принц расстался с женой и начал встречаться с «мисс Мексика»

Старший внук последнего короля Италии Умберто II, Эммануил Филиберт Савойский, разошелся с женой, актрисой Клотильдой Куро, и вступил в отношения моделью. Об этом он сообщил в интервью изданию Corriere della Sera.

52-летний принц Эммануил признался, что расстался с Клотильдой Куро еще четыре года назад, хотя никаких официальных заявлений супруги не делали. Пара поженилась в 2003 году, у них две дочери: 21-летняя Виттория и 18-летняя Луиза.

«Когда история заканчивается, нужно двигаться дальше, уважая тех, кого любишь. Думаю, мои маленькие девочки сегодня знают, что для их отца важно быть счастливым и найти ту, с кем ему хорошо», - поделился принц.

Внук Умберто II также подчеркнул, что «очень счастлив» со своей новой избранницей, 54-летней моделью и победительницей конкурса «Мисс Мексика» в 1989 году, Адрианой Абаскаль. Известно, что она трижды была замужем. В декабре манекенщица с принцем вместе появлялись на публике, посетив мессу Папы Франциска.

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