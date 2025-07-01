Итальянский певец Пупо заговорил о возможном переезде в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Певец Энцо Гинацци, выступающий под псевдонимом Пупо, рассказал, что не боится выступать в России. По словам музыканта, он пытается донести до российских слушателей правдивое мнение итальянцев.

«Я много езжу по России, в разных городах начинаю свои концерты словами: „Друзья, россияне, итальянцы вас не ненавидят, не принимайте за чистую монету пропаганду, итальянцы вас любят“», — рассказал он.

При этом Пупо добавил, что не исключает своего переезда в Россию в случае, если ему поставят жесткие ограничения насчет визитов в нашу страну.

«Россия мне дала очень много, возможно, в какой-то момент даже больше, чем Италия, поэтому я никогда не подчинюсь никаким эмбарго, запретам, отмене культуры. Если бы вдруг приняли закон, что итальянцам больше нельзя ездить в Россию, перееду в Россию», — заявил певец.

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