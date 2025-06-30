«Вполне рабочая стратегия»: Сергей Романович объяснил, почему решил вернуться в Россию

Сергей Романович рассказал, что в России у него был «фундамент» для возвращения. Актер объяснил желание строить карьеру в РФ, а не за рубежом в беседе с сайтом «Страсти».

Находясь на пике популярности, Сергей приостановил актерскую карьеру и уехал из России. Он путешествовал по миру и даже пробовал себя в роли бизнесмена. Актер создал бренд одежды, но, оказавшись в долгах, продал долю. Попробовав себя в новом деле, Романович осознал, что актерство — дело всей его жизни. Поэтому, находясь в Америке, он решил вернуться в Россию, где у него уже был «фундамент» в профессии. По словам актера, за рубежом ему бы пришлось начинать все с нуля.

«В какой-то момент, когда мы жили в Америке, я понял, что хочу вернуться в профессию. Я с детства мечтал стать известным на весь мир. И я задал себе вопрос: «Какая стратегия для этого лучше всего подойдет — оставаться здесь и пытаться начать всё с нуля или вернуться к истокам, где уже есть фундамент?». Я принял решение вернуться. И как показывает опыт Юры Борисова — это вполне рабочая стратегия», — признался актер.

Также, пожив в Стамбуле и Лос-Анджелесе, Сергей осознал, что Москва — лучшее для него место. По словам артиста, в России высокий уровень сервиса, чего не скажешь о зарубежных странах.

«Честно говоря, не помню, чтобы мне где-то нравилось больше, чем в Москве. Может быть, первое время после переезда, когда ты еще не познал всех прелестей эмиграции. Но уже спустя время приходило понимание, что с точки зрения сервиса Москва вообще вне конкуренции. После Стамбула мы прожили 1.5 года в Лос-Анджелесе. Возможно, я говорил про климат. Климат — 100% приятнее. Но сервис — просто ужас. Поэтому пожив в разных странах и на опыте сравнив уровень и качество жизни, мы поняли, что Москва для нас — лучшее место», — резюмировал он.

Полное интервью Сергея о возвращении в кино, пережитом хейте, религии и участии в шоу ТНТ «Мастер игры» читайте здесь.