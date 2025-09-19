Итальянский певец Пупо рассказал о дружбе с Лолитой и Львом Лещенко. Об этом сообщает Kp.ru.

Звезда итальянской эстрады Пупо накануне своего визита в Россию рассказал журналистам о том, что его связывает с нашей страной. Так, певец признался, что дружит с некоторыми российскими знаменитостями.

«Как можно не ценить русскую культуру?! Я знаком с произведениями Стравинского, Римского-Корсакова. А также с некоторыми современными певцами, которые даже являются моими друзьями, например, Кай Метов, Лолита, Лев Лещенко», — рассказал он.

Музыкант добавил, что хранит дома матрешки, самовары и даже иконы. Многие из сувениров расписаны вручную.

«У меня также много фотографий ваших красивых городов», — признался он.

Ранее мы писали о том, что итальянский певец Пупо заговорил о возможном переезде в Россию.