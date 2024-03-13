Итальянский певец Аль Бано заявил, что хочет приехать в Россию. Своими мечтами и планами он поделился с ТАСС.

Артист признался, что сильно скучает по России и планирует вернуться, чтобы отметить своим концертом приход мира.

«И он обязательно наступит», — высказался звезда.

Напомним, что Аль Бано занимается музыкой с самого детства. В 12 лет он уже написал свою первую песню «Addio Sicilia». В 1965 году он стал участником конкурса «Новые голоса», организованного известным музыкантом и актером Адриано Челентано. После того, как победил в нем, артист вошел в «клан Челентано».

Первый успех пришел к Аль Бано в 1967 году после выхода его песни «Nel sole». Но наибольшую популярность ему принесло дуэтное выступление с бывшей женой Роминой Пауэр. Они дважды представляли Италию на конкурсе «Евровидение» - в 1976 и 1985 годах.

Среди наиболее известных песен Аль Бано и Ромины Пауэр: «Sharazan», «Felicita», «Ci sara», «Liberta». После развода в 1999 году Аль Бано продолжает активно записывать альбомы, последний из которых вышел в 2020 году. В 2013 году в Москве, после многолетнего перерыва, Аль Бано и Ромина Пауэр дали серию совместных концертов, в которых приняли участие звезды итальянской эстрады.

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