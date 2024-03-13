Певица Лолита призналась, что ее тошнит от песни «На Титанике». Об этом она заявила во время пресс-завтрака «Премии МУЗ-ТВ 2024.ВОЗВРАЩЕНИЕ».

Корреспондент портала «Страсти» побывал на мероприятии, где присутствовала Лолита. Она впервые вышла в свет после скандала и отмены концертов. Многие заметили, что артистка похорошела с новой стрижкой. Она появилась в платье с открытыми плечами и в стильных очках. Ей задали вопрос о концертной деятельности и песнях, припомнив ее хит «На Титанике».

«Вот единственная песня, от которой меня уже тошнит. Да простят меня стримы, которые в этом году стали единственной моей зарплатой. И спасибо огромное, но от «Титаника» тошнит, реально», – поделилась звезда.

Напомним, что «На Титанике» — песня российской певицы Лолиты Милявской, выпущенная в 2016 году. Позднее она вошла в ее восьмой студийный альбом «Раневская» 2018 года.

13 марта на пресс-завтраке руководство МУЗ-ТВ объявило о подготовке к очередной музыкальной премии телеканала. Среди прочего, были объявлены ведущие премии. Ими стали Клава Кока, Владимир Маркони, Лолита и Лера Кудрявцева. Имя еще одного ведущего организаторы держат в секрете.