«Итальянская девушка Бонда» актриса Катерина Мурино готовится впервые стать мамой

Итальянская актриса Катерина Мурино, сыгравшая девушку агента Джеймса Бонда в фильме «Казино рояль», готовится впервые стать мамой. После двух неудачных процедур ЭКО, кинозвезда, наконец, ждет мальчика. Малыш должен появиться на свет в сентябре, в том же месяца ей самой исполнится 48 лет.

Как пишет Woman.ru актриса не могла забеременеть на протяжении 10 лет. Недавно Мурино отметила десятилетие совместной жизни с адвокатом Эдуардом Риго. Все это время супруги шли к тому, чтобы стать родителями. После череды неудачных попыток пара даже собиралась усыновить ребенка.

Актриса признается, что ее родители, которые всю жизнь живут вместе, всегда были для нее примером. Сама артистка выросла в большой семье. И именно вера в то, что материнство — ее главное призвание, помогла ей не опустить руки. За последние годы Катерина Мурино предприняла три попытки ЭКО. Две из них закончились выкидышами, а вот третья оказалась успешной.

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