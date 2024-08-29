Итальянская актриса Орнелла Мути летит в Россию. Известен маршрут кинозвезды: она направляется в РФ через Турцию.

69-летняя легенда мирового кино несколько часов назад вылетела в Стамбул, оттуда отправится в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источнику известны планы актрисы: сначала она погуляет по Петербургу, а 31 августа откроет выставку художника Никаса Сафронова.

Актриса ненадолго приедет в Россию и пробудет здесь до 2 сентября. Обратная дорога в Рим тоже будет через Стамбул.

Известно, что ранее ей предлагали роль в ремейке «Укрощения строптивого». Пока неизвестно, приняла ли Мути предложение.

Ранее Сафонов рассказывал, что собирался прописать актрису в своей московской квартире. В процессе оформления документов возникли сложности, вмешались санкции. Художник говорил, что помогал Мути с получением гражданства РФ.