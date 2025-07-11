«История о падении в ад»: рок-музыкант Оззи Осборн поделился воспоминаниями о бурной молодости и своей болезни

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн выпустит третий том мемуаров, который выйдет в этом году. Книга получит название «Последние обряды» (Last Rites), сообщает Интермедия.

В аннотации издательства, которое опубликует мемуары, говорится, что в них рассказана «шокирующая, горько-уморительная, никогда ранее не рассказанная история о падении Осборна в ад». Помимо воспоминаний отца хэви-метала о его встречах с другими музыкантами и бурном браке с Шэрон, в книге также будет затронута тема физических недугов самого Оззи.

«В возрасте 69 лет Оззи Осборн триумфально отправился в прощальный тур, выступая на аншлаговых площадках и получая восторженные отзывы по всему миру. А затем — катастрофа. Всего за несколько недель он прошел путь от госпитализации с инфекцией пальца до вынужденного прекращения гастролей», — говорится в описании.

Работа над мемуарами, скорее всего, находится на завершающей стадии. Согласно информации, они также включат в себя размышления артиста о прощальном концерте Black Sabbath «Back To The Beginning», который прошел совсем недавно, 5 июля, в Бирмингеме.

Шоу было некоммерческим, все участвующие в нем музыканты выступали бесплатно. За один вечер было заработано 190 млн долларов. Все средства будут направлены на благотворительность, включая фонд по борьбе с болезнью Паркинсона, которой страдает сам 76-летний Осборн.

Ранее мы писали о том, как за кулисами прощального шоу Оззи Осборна дочери рок-певца сделали предложение.