ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 июля 2025, 12:11
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Сид Уилсон из Slipknot сделал предложение дочери Оззи Осборна Келли за кулисами прощального шоу Black Sabbath

Диджей из Slipknot Сид Уилсон попросил Келли Осборн стать его женой.
Сид Уилсон из Slipknot сделал предложение дочери Оззи Осборна Келли за кулисами прощального шоу Black Sabbath

© FRAZER HARRISON/Getty AFP/East News

В минувшие выходные в английском Бирмингеме отгремел прощальный концерт Оззи Осборна и группы Black Sabbath. Музыканты завершили карьеру так же громко, как и начали ее в 1968 году. За кулисами грандиозного шоу произошло и еще одно событие. Дочери «князя тьмы», певице Келли Осборн сделали предложение руки и сердца. Видео помолвки было опубликовано в соцсети.

Музыкант из нью-метал-группы Slipknot Сид Уилсон на глазах родителей Келли Осборн и многочисленных коллег по цеху встал на одно колено перед 40-летней поп-исполнительницей, достал коробочку с кольцом и попросил дочь Оззи стать его женой. К слову, сообщается, что он лично принимал участие в дизайне украшения.

47-летний Уилсон выступает в составе популярного рок-коллектива из Айовы, США, в качестве диджея. С дочерью Оззи Осборна он знаком уже более 25 лет, однако отношения пара начала только в 2022 году. Более того, у Сида и Келли два года назад родился сын Сидни.

На прощальном концерте Black Sabbath, который прошел 5 июля, выступили такие группы, как Metallica, Mastodon, Tool, Gojira, Slayer, Anthrax, Gun N’ Roses и Pantera. Также на сцене в тот вечер появились и другие именитые музыканты: вокалист Aerosmith Стив Тайлер, гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд, Мерилин Мэнсон и другие.

Ранее мы писали о том, что поклонники британской певицы Келли Осборн обеспокоены ее здоровьем из-за резкого похудания.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ренат Таневский
Теги:
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