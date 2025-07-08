Сид Уилсон из Slipknot сделал предложение дочери Оззи Осборна Келли за кулисами прощального шоу Black Sabbath

В минувшие выходные в английском Бирмингеме отгремел прощальный концерт Оззи Осборна и группы Black Sabbath. Музыканты завершили карьеру так же громко, как и начали ее в 1968 году. За кулисами грандиозного шоу произошло и еще одно событие. Дочери «князя тьмы», певице Келли Осборн сделали предложение руки и сердца. Видео помолвки было опубликовано в соцсети.

Музыкант из нью-метал-группы Slipknot Сид Уилсон на глазах родителей Келли Осборн и многочисленных коллег по цеху встал на одно колено перед 40-летней поп-исполнительницей, достал коробочку с кольцом и попросил дочь Оззи стать его женой. К слову, сообщается, что он лично принимал участие в дизайне украшения.

47-летний Уилсон выступает в составе популярного рок-коллектива из Айовы, США, в качестве диджея. С дочерью Оззи Осборна он знаком уже более 25 лет, однако отношения пара начала только в 2022 году. Более того, у Сида и Келли два года назад родился сын Сидни.

На прощальном концерте Black Sabbath, который прошел 5 июля, выступили такие группы, как Metallica, Mastodon, Tool, Gojira, Slayer, Anthrax, Gun N’ Roses и Pantera. Также на сцене в тот вечер появились и другие именитые музыканты: вокалист Aerosmith Стив Тайлер, гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд, Мерилин Мэнсон и другие.

Ранее мы писали о том, что поклонники британской певицы Келли Осборн обеспокоены ее здоровьем из-за резкого похудания.