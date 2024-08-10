«Истерически рыдала перед сном»: Кендалл Дженнер рассказала об эмоциональных срывах из-за модельной карьеры

28-летняя Кендалл Дженнер рассказала об эмоциональных срывах из-за модельной карьеры.

По словам звезды, в ее работе не все так гладко, как кажется со стороны. В подкасте Эммы Чемберлен «Anything Goes» Кендалл рассказала, что проделала длинный и сложный путь ради такого карьерного роста.

Дженнер преодолела большое количество проблем ради того, чтобы стать звездой подиума. Из-за своего плотного рабочего графика у модели даже случались нервные срывы. Особенно, когда она редко бывала дома из-за бесконечных командировок.

«Становится очень одиноко. Были темные времена, когда я находилась в случайных городах и просто истерически рыдала перед сном, потому что не была дома три месяца», — заявила Кендалл.

Однако, несмотря на все отрицательные жизненные моменты, через которые ей пришлось пройти ради известности, Дженнер довольна своей жизнью. Она счастлива иметь возможность путешествовать по миру и знакомиться с известными личностями. Кроме того, она благодарна судьбе даже за сложности, ведь именно они сделали ее опытным человеком.

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