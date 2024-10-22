32-летняя Селена Гомес показала лицо без косметики

32-летняя исполнительница выложила серию фото со съемок картины «Эмилия Перес». Так, на одном из снимков Гомес предстала в серой майке, сидя перед зеркалом в гримерной комнате. На лице артистки отсутствует макияж, а волосы уложены в гладкую прическу.

Напомним, Селена Гомес прославилась в детстве благодаря роли в сериале «Волшебники из Вэйверли плэйс» на канале Disney. С 2008 года она также ведет музыкальную карьеру и занимается собственным косметическим брендом. В сентябре текущего года Гомес стала долларовой миллиардершей.

В конце декабря прошлого года Селена Гомес призналась, что ее сердце занято. Избранником певицы стал Бенни Бланко. Известно, что музыкант близко дружил с бывшим возлюбленным знаменитости, певцом Джастином Бибером, и вместе с ним работал над новыми песнями. Певица регулярно делится снимками с бойфрендом и публично признается ему в любви.

Ранее Селену Гомес осудили за помощь бездомному.