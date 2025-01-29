Исполнителя роли Супермена задержали за вождение в нетрезвом виде

Американского актера Тома Уэллинга, получившего известность благодаря роли Кларка Кента в сериале «Тайны Смолвиля», арестовали за вождение в нетрезвом виде в городе Ирека, штат Калифорния. Об этом пишет портал TMZ.

47-летнего артиста задержали на парковке местного ресторана. По информации источника, концентрация алкоголя в крови знаменитости была выше 0,08 процента: при такой степени опьянения водитель не допускается к управлению транспортом во всех штатах США.

Согласно записям департамента шерифа, Уэллинга освободили из под стражи спустя несколько часов. Предъявление ему обвинения запланировано на 11 марта.

После завершения сериала «Тайны Смолвиля» в 2011 году Уэллинг играл второстепенные роли, например, в «Винчестерах», «Люцифере» и «Профессионалах». В октябре прошлого года актер признался, что хотел бы вернуться к роли Кларка Кента спустя 13 лет. По словам артиста, к идее снова примерить костюм культового супергероя его подтолкнули дети.

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