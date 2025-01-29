Актриса Мерил Стрип спаслась от пожара в Калифорнии, прорезав дыру в заборе. Об этом сообщает зарубежное издание New York Magazine.

Племянник актрисы рассказал о мерах, на которые ей пришлось пойти ради спасения жизни. Так, Стрип проделала кусачками дыру в заборе, чтобы эвакуироваться на машине из собственного дома.

«По всему городу были разосланы предписания об эвакуации. Моя тетя Мерил Стрип получила приказ об эвакуации 8 января, но, когда она попыталась уехать, то обнаружила, что на ее подъездной дорожке упало большое дерево, перегородив ей единственный выход», — высказался родственник знаменитости.

В эпицентре пожара оказался и коллега Мерил по сериалу «Убийства в одном здании». Мартин Шорт покинул горящее здание, взяв с собой семейные фотографии. Актер собирается отстроить дом заново.

Ранее сообщалось, что Мерил Стрип и Мартин Шорт не скрывают отношения. Подробности читайте в этой новости.

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