В Южной Корее полиция задержала автора хита Gangnam Style, певца PSY

В Южной Корее задержали исполнителя хита Gangnam Style, певца PSY. Музыкант обвиняется в незаконном получении рецептов на психотропные препараты* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Помимо самого артиста задержан и его врач. Об этом пишет Yonhap.

Как сообщает издание, PSY (настоящее имя — Пак Чжэ Сан) с 2022 года получал в одной из больниц рецепты на два лекарства: снотворное и противотревожное. Оба препарата имеют «высокий риск возникновения зависимости».

По словам агентов исполнителя, у артиста ранее диагностировали хроническое расстройство сна. Поэтому снотворное он принимает в соответствии с предписаниями врача.

«Рецепта по доверенности не было, в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени», — сообщил представитель PSY.

Кроме того, согласно обвинению, певец не получал персональных консультаций. Врач знаменитости, в свою очередь, опровергает данное утверждение. Он заявил, что консультации с пациентом хоть и дистанционно, но проводились.

