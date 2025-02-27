«Исход оказался не лучшим»: 39-летняя Мишель Трахтенберг знала о скорой смерти

Звезда фильма «Евротур» Мишель Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени и знала, что может умереть, если орган не приживется. Об этом рассказала подруга актрисы Аманда Де Кадене.

«Я не буду раскрывать подробности наших разговоров за последние шесть месяцев, но ты знала, что вероятность смерти высока, и мне жаль, что исход оказался не лучшим», — цитирует девушку издание Page Six.

В последние месяцы жизни звезда сериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница» стремительно теряла вес. Из-за этого она испытывала постоянную слабость и даже не могла самостоятельно спуститься с лестницы. При этом актриса подверглась травле в Сети из-за слухов о наркозависимости.

Она никогда публично не афишировала свои проблемы со здоровьем и настаивала, что «здорова и счастлива» после того, как поклонники высказали свои опасения в прошлом году. Вместе с тем, она не скрывала от друзей, что находилась с подавленном эмоциональном состоянии.

Напомним, 26 февраля 39-летнюю актрису нашли мертвой в ее элитной квартире на Манхэттене. Полиция следов криминала на месте не обнаружила. По предварительным данным неудачную трансплантацию печени считают причиной смерти Трахтенберг.

Ранее очевидцы, видевшие Мишель Трахтенберг перед смертью, рассказали о ее болезненной внешности. За шесть дней до кончины актриса посещала ресторан, и сотрудники заведения признались — она была почти неузнаваемой.