Ищет жилье поскромнее: одинокий Брэд Питт собирается уйти на пенсию

Один из самых красивых голливудских актеров Брэд Питт собрался на пенсию. Сначала знаменитость решил избавиться от имущества, которое напоминало ему о браке с Анджелиной Джоли. Теперь он собирается переехать из просторного жилья в более скромное.

Один из близких друзей 59-летнего актера пояснил, что Брэду хочется уединения, а дом в Лос-Анджелесе стал для него одного слишком большим.

«Он хочет в Лос-Анджелесе подыскать дом поменьше. Миллионов за двадцать долларов», – рассказал инсайдер.

Напомним, что знаменитость приобрел свой роскошный особняк в звездном районе Лос Фелисе в 1994 году. В этом же идиллическом месте проживают другие голливудские звезды, среди которых: Леонардо ДиКаприо, Кристен Стюарт, Джим Парсонс.

Брэд приобрел дом еще до громких романов. Он заплатил за него 1,7 миллиона долларов (120 миллионов рублей). Сейчас же коттедж оценивается в 40 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей).

По словам друга звезды, сейчас он решает, как для него будет выглядеть «полупенсионный возраст». По слухам, Питт думает перебраться во Францию, чтобы забыть все, что было связано с Джоли.

Ранее мы писали о том, как Брэд Питт набросился на Джоли с обвинениями.