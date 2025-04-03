Исчезновение принца Уильяма и Кейт Миддлтон объяснили пасхальными каникулами

Фанаты британской королевской семьи переживают из-за исчезновения с радаров принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. На этом фоне британские СМИ вспоминают историю о тяжелом периоде в отношениях пары, который она переживала в 2007 году.

Тогда молодые люди еще не состояли в браке — и Уильям, как сообщается, был «не готов» сделать возлюбленной предложение. В результате он принял решение расстаться с Кейт.

«Самое ужасное в их разрыве было то, что после пяти лет вместе он сделал это в 30-минутном телефонном разговоре», — приводит слова сотрудников Букингемского дворца «Экспресс Газета».

Впрочем, Кейт тогда не растерялась — она предпочла не горевать по разрыву, а вести насыщенную светскую жизнь. Это отрезвило Уильяма — он переосмыслил приоритеты и позвал ее замуж.

Нынешнее же отсутствие новостей от супругов, отмечает пресса, не должно вызывать поводов для беспокойства — принц и принцесса просто удалились на пасхальные каникулы с детьми.

Ранее выяснилось, что Уильям не хотел верить в болезнь жены.