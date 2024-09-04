ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 сентября 2024, 16:15
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Ирина Шейк показала тренировку со штангой в спортзале и похвасталась фигурой

38-летняя супермодель Ирина Шейк показала фото с тренировки в спортзале.
Ирина Шейк показала тренировку со штангой в спортзале и похвасталась фигурой

© DIA DIPASUPIL / Getty AFP / East News

Супермодель Ирина Шейк показала свою тренировку в спортзале и похвасталась фигурой. 38-летняя звезда активно ведет соцсети и публикует кадры из своей жизни.

Знаменитость часто делится не только профессиональными фото, но и снимками, на которых бывает без макияжа. Так, недавно она добавила кадр с тренировки в спортзале. На черно-белом фото Ирина выполняла приседания со штангой с большим весом. На модели был черный комплект с шортами.

«Направляясь куда-то…» — написала звезда.

Ирина Шейк показала тренировку со штангой в спортзале и похвасталась фигурой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На других снимках Шейк хвасталась подтянутым телом. Она много работает над собой, чтобы оставаться в прекрасной форме. При этом личную жизнь красавица хранит в секрете.

Напомним, что у Ирины есть дочь от актера Брэдли Купера. После расставания 49-летний артист закрутил роман с 29-летней моделью Джиджи Хадид. Сейчас они отдыхают на яхте в Италии и наслаждаются друг другом. В зарубежной прессе пишут, что пара готова узаконить свои отношения и готовится к свадьбе.

Ранее мы писали о том, что Хейли Бибер показала необычный подарок от мужа в честь рождения первенца. После родов девушка не появлялась в соцсетях, однако сейчас прервала молчание, чтобы похвастаться усыпанным бриллиантами перстнем с надписью «Мама».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Ирина Шейк
спорт
модель
тренировка