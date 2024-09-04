Ирина Шейк показала тренировку со штангой в спортзале и похвасталась фигурой

На других снимках Шейк хвасталась подтянутым телом. Она много работает над собой, чтобы оставаться в прекрасной форме. При этом личную жизнь красавица хранит в секрете.

Напомним, что у Ирины есть дочь от актера Брэдли Купера. После расставания 49-летний артист закрутил роман с 29-летней моделью Джиджи Хадид. Сейчас они отдыхают на яхте в Италии и наслаждаются друг другом. В зарубежной прессе пишут, что пара готова узаконить свои отношения и готовится к свадьбе.

Ранее мы писали о том, что Хейли Бибер показала необычный подарок от мужа в честь рождения первенца. После родов девушка не появлялась в соцсетях, однако сейчас прервала молчание, чтобы похвастаться усыпанным бриллиантами перстнем с надписью «Мама».