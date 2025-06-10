Ирина Шейк набила на груди татуировку в честь Эмили Ратаковски

Американская актриса Эмили Ратаковски с размахом отметила 34-летие. На шумной вечеринке побывала ее подруга, российская топ-модель Ирина Шейк. Икона моды сделала в честь виновницы торжества татуировку с ее именем.

Для похода на праздник Ирина выбрала белую майку, поверх которой надела кружевное платье на тонких бретелях. Всем приглашенным предложили сделать временные татуировки с именем Ратаковски. Ирина решила набить рисунок на груди.

Виновница торжества появилась на вечеринке в пестром комбинезоне и с распущенными волосами. Звезда «Исчезнувшей» решила отметить день рождения дома в максимально расслабленной атмосфере. Ратаковски также пригласила ди-джея и бармена.

Друзья знаменитости порадовали ее необычным подарком. Эмили подарили торт в виде ее ягодиц с ярко-красными стрингами. Такой презент близкие Ратаковски выбрали неслучайно — модель отличается пышными формами и развивает свой бренд купальников.

Фото с торжества актриса поделилась в социальных сетях. Она поблагодарила всех за особенный вечер.

«О Боже, это лучший день рождения в моей жизни. Я так благодарна за свою жизнь: за друзей, за сообщество и за веселье. Спасибо вам за всю вашу любовь», — написала Ратаковски.

Ранее Ирина Шейк избавилась от элитной квартиры в Нью-Йорке. Звезде удалось продать недвижимость за 265 млн рублей.