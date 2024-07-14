«Интересное предложение»: итальянская певица захотела сняться в российском телешоу

Итальянская певица Марьям Танкреди призналась, что не отказалась бы от предложения об участии в российском музыкальном конкурсе или телевизионном шоу. Об этом она заявила во время международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

На вопрос журналиста NEWS.ru о возможности участия в аналогичных проектах в России артистка ответила утвердительно.

«Это интересное предложение», — заявила исполнительница.

25-летняя Танкреди также подчеркнула, что в возрасте 12 лет приезжала в Москву для съемок. Сейчас в ее планах есть посещение России в туристических целях.

В 2018 году Марьям Танкреди победила в итальянском аналоге телешоу «Голос», где ее наставником был популярный певец Аль Бано. В том же году на лейбле Universal Music Italy вышла ее первая песня.

Ранее сообщалось, что весной 2024 года выступление певца Pupo в Бельгии отменили из-за его концерта в России. Итальянский артист должен был стать участником фестиваля, который проходил в городе Льеж, однако его внезапно вычеркнули из афиши после визита в Москву.