Инсайдер сообщил, что Кейт Миддлтон вынуждена носить парик после химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вынуждена носить парик после химиотерапии. Напомним, с февраля она лечилась от рака.

Поклонники обсуждают последний выход в свет британской принцессы. Миддлтон посетила Саутпорт и пообщалась с семьями жертв теракта. Публика удивилась, как на фоне лечения ей удалось сохранить роскошные локоны. Часто при химиотерапии пациенты теряют волосы.

Автор YouTube-канала blushsupreme сообщила: «Одна моя подписчица написала, что у нее есть знакомые, которые работает в Royal House Hall, то есть работают во Дворце, они подтвердили, что Кейт действительно носит парик».

Она добавила, что ношение парика в случае с Кейт – «это ожидаемо».

Были слухи, что Миддлтон использовала технологию, позволяющую сберечь локоны. Ей, якобы, надевали «охлаждающий шлем», который не давал токсичным веществам накапливаться в волосяных фолликулах.

Ранее сообщалось, что она нарушила королевское правило, проявив излишнюю эмоциональность на публике.