Бен Аффлек не желал спасать брак с Дженнифер Лопес

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес была вынуждена подать на развод с Беном Аффлеком, потому что актер не хотел спасать брак. Об этом пишет People со ссылкой на источник.

«Дженнифер очень разочарована и опечалена, но Бен не подал ей никаких знаков, что хочет сохранить их брак. Он не проявил инициативности и заинтересованности в том, чтобы их брак сложился», - рассказал информатор.

Инсайдер уточнил, что в итоге артистка осознала, что ей следует заботиться о себе.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Звезды начали встречаться в 2002 году, но их свадьба, запланированная годом позже, была отменена, после чего пара объявила о разрыве. В 2021 году стало известно о том, что артисты возобновили отношения, а спустя год они поженились.

В мае текущего года в Сети появились слухи о том, что Аффлек и Лопес находятся на грани развода. Журналисты заметили, что супруги перестали появляться на публике вместе. Вдобавок их неоднократно видели без обручального кольца.

Теперь стало известно, что певица подала в суд документы на развод в годовщину свадьбы с Аффлеком.