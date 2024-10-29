Инсайдер раскрыл, почему от Эштона Кутчера и Милы Кунис отвернулись в Голливуде

Звездные супруги Эштон Кутчер и Мила Кунис столкнулись с «отменой» в Голливуде. Об этом пишет HeatWorld со ссылкой на источник.

Известно, что Кутчер на протяжении 20 лет близко дружил с рэпером P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которого недавно обвинили в торговле людьми и рэкете. Эштон прекрасно отзывался о музыканте и бывал на его вечеринках, однако после ареста товарища вместе с супругой погряз в пугающих слухах и теориях заговора. Тем не менее, как рассказал информатор, проблемы у Кутчера и Кунис в Голливуде начались задолго до ареста Комбса.

Так, в минувшем году супруги поддержали своего давнего приятеля Дэнни Мастерсона, которого арестовали за насилие. С целью добиться его оправдания Катчер и Кунис даже отправили письма в поддержку бывшего коллеги. Однако впоследствии вина артиста все же была доказана, и он был заключен в тюрьму на 30 лет.

После этого окружающие оборвали с Эштоном и Милой связи. Из-за того письма пара даже была вынуждена покинуть должности в благотворительном фонде, основанном самим Кутчером. Позднее звезды публично выразили сожаление по поводу того, что пытались выставить преступника в лучшем свете, однако к тому моменту их извинения уже никого не волновали.

Как уточнил источник, с того момента в Голливуде к Миле и Эштону относятся весьма негативно. При этом скандал вокруг P. Diddy лишь усугубил их положение —теперь артисты вынуждены искать новое жилище за пределами США.

Ранее мы писали, что P. Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего ребенка.