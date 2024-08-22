Анджелина Джоли хочет помириться с Брэдом Питтом

Голливудская актриса Анджелина Джоли готова закрыть многолетний топор войны с актером Брэдом Питтом. Об этом сообщает In Touch.

Как рассказал информатор, актриса хочет помириться с Питтом и завершить бракоразводный процесс, вследствие чего постоянно делится с артистом через посредников новостями о состоянии их общего сына Пакса, недавно попавшего в ДТП. Уточняется, что Джоли «ценит беспокойство» и «уже готова пойти на уступки».

«На этот раз они, кажется, успокоятся и остановят всю эту игру с обвинениями. Не исключено, что они смогут сесть и поговорить, чего и ждут от них окружающие», — поделился источник.

Питт, в свою очередь, готов помогать Джоли в вопросах, связанных с Паксом. В частности, звезда фильма «Троя» готов оплачивать все счета несмотря на то, что актриса настроила детей против него.

Ранее стало известно, что 18-летняя дочь Брэда Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца.