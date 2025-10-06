«Иногда сустав вылетает»: Бритни Спирс упала с лестницы и повредила ногу

Американская певица Бритни Спирс сообщила о несчастном случае, который произошел с ней в доме друга. По словам артистки, она упала с лестницы, в результате чего серьезно повредила ногу.

Несмотря на болезненную травму, исполнительница опубликовала видео с танцевальными движениями. Она двигалась с перевязанной ногой. На ней было праздничное платье, а на лице – улыбка.

Сама певица предположила, что при падении у нее мог вывихнуться сустав, но сейчас все «вроде зафиксировано».

«Иногда сустав вылетает, не уверена, что он сломан, но сейчас вроде зафиксирован!!! Спасибо тебе, Господи», — написала Бритни.

Напомним, что недавно зарубежный источник сообщал о проблемах со здоровьем у артистки. Состояние Бритни якобы обострилось, но родственники ничего не собираются предпринимать.

А вот поклонники сильно переживают за звезду и заметили, что на ее последних роликах в доме очень грязно. Кругом валяется мусор, фекалии ее собаки, раскиданы вещи. Бритни говорила, что на время забыла об уборке, но ничего плохого в этом не видит.

Ранее российская певица Ольга Бузова призналась, что ее часто сравнивают с Бритни Спирс.