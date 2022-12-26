09:52, 26 декабря 2022
1 мин.
Индийская актриса с успешной карьерой покончила с собой прямо на съемках сериала
В Индии покончила с собой 20-летняя актриса Туниша Шарма. Происшествие случилось прямо во время съемок нового сериала.
20-летнюю звезду индийского кино нашли в гримерной коллеги и бывшего бойфренда Шизана Мохаммеда Кхана. Шарму доставили в госпиталь, но врачи не успели ей помочь.
Примечательно, что за несколько часов до смерти она общалась с поклонниками в соцсетях и показывала работу съемочной группы. Никаких намеков на подготовку к суициду не было.
4 января актрисе исполнился бы 21 год. К 20-летнему возрасту Шарма успела сняться в десятках фильмов и нескольких видеоклипах.
Ранее сообщалось о смерти юмориста из «Кривого зеркала» Александра Пономаренко. Ему было 55 лет. Причиной смерти стала онкология.