Индийская актриса с успешной карьерой покончила с собой прямо на съемках сериала

В Индии покончила с собой 20-летняя актриса Туниша Шарма. Происшествие случилось прямо во время съемок нового сериала.

20-летнюю звезду индийского кино нашли в гримерной коллеги и бывшего бойфренда Шизана Мохаммеда Кхана. Шарму доставили в госпиталь, но врачи не успели ей помочь.

Примечательно, что за несколько часов до смерти она общалась с поклонниками в соцсетях и показывала работу съемочной группы. Никаких намеков на подготовку к суициду не было.

4 января актрисе исполнился бы 21 год. К 20-летнему возрасту Шарма успела сняться в десятках фильмов и нескольких видеоклипах.

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