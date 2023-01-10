Джоли в пролете! Брэд Питт рассказал, с кем у него был лучший секс

Когда-то Анджелина Джоли и Брэд Питт считались одной из самых красивых пар зарубежного шоу-бизнеса. За долгое время семейной жизни молодые люди успели стать многодетными родителями, но, к сожалению, любовь им не удалось спасти. Теперь экс-супруги выясняют отношения в суде и избегают всяческих разговоров друг о друге. Так, например, в новом интервью актер разоткровенничался и рассказал о самой запоминающейся интимной сцене в кино с его участием. Несмотря на множество совместных работ с Джоли, Питт сделал фавориткой совершенно другую актрису.

По словам Брэда, ему очень понравилось изображать страсть в фильме «Даллас», тогда вместе с ним снималась Шэлейн МакКолл. Поговаривают, после участия в интимной сцене у коллег возник роман, правда, продлился он не так долго.

«Мне тогда пришлось кататься по сену в сарае. Если честно, не помню, чтобы мне дали какой-то особенный сценарий. Я просто резвился», — высказался мужчина.

Ранее сообщалось о том, что Брэд Питт покушается на частную жизнь Анджелины Джоли. Подробности читайте в этой статье.