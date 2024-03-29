«Иметь дело с бывшим мужем»: почему на самом деле Том Круз расстался с дочерью олигарха из России

Актер Том Круз расстался с дочерью олигарха из России из-за ее бывшего мужа. Но Эльсина Хайрова надеется на воссоединение. Об этом сообщает PageSix со ссылкой на инсайдера

61-летний актер был счастлив в отношениях с 36-летней светской львицей всего три месяца. В конце февраля стало известно, что они разошлись. Поклонники активно обсуждали причину разрыва, предполагая, что это могло произойти из-за разницы в возрасте, или нежелании Эльсины вступить в сайентологическую церковь. Были мнения, что дети девушки не приняли ее спутника.

Как оказалось, пара рассталась из-за бывшего мужа красавицы – мультимиллионера Дмитрия Цветкова. Тому Крузу якобы не нравятся высказывания мужчины, а он с радостью дает интервью направо и налево.

Так, экс-супруг обвинял Эльсину в алчности.

«Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, они должны знать, что ей нравятся лучшие вещи в жизни и у нее дорогой и роскошный вкус», – заявлял Дмитрий.

Анонимный источник сообщил, что актеру не нравится быть в центре внимания, особенно, если дело касается личной жизни. В отношениях с Эльсиной его имя регулярно мелькало в статьях со странными высказываниями магната Цветкова.

«Они просто не хотели иметь дело с бывшим мужем, который каждые несколько недель придумывал что-то неприятное и охотно раздавал комментарии всем СМИ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пара рассталась без скандалов. Хотя Эльсина надеется, что они воссоединятся, ведь они «были счастливы».

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