«Имела привилегию»: отбывающая срок в тюрьме секс-торговка раскрыла страстную связь с Елизаветой II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Однако подробности о жизни монарха появляются до сих пор. Недавно Гислен Максвелл, приговоренная к 20-ти годам лишения свободы за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации, призналась, что у нее с покойной королевой была связь, не лишенная страсти.

В новом интервью бывшая светская львица выразила сожаление в связи со смертью Елизаветы. Они с ней были знакомы много лет, и их дружбу укрепляла общая любовь к лошадям. Королева унаследовала привязанность к благородным животным от своих родителей. Она была прекрасной наездницей и профессионалом в коневодстве. Это была ее страсть, которую с ней разделяла Гислен.

«Королева была одной из самых исключительных женщин, с которыми я когда-либо имела честь и привилегию встречаться», - призналась Максвелл в интервью.

По словам Гислен, она несколько раз гостила в Букингемском дворце по приглашению принца Эндрю, а также отдыхала в замке Балморал, Сандрингеме. И однажды она посетила вечеринку в Виндзорском замке, которая проводилась в честь 40-летия Эндрю.

Напомним, что после смерти Елизаветы II королевская семья не вылезает из скандалов. В большинстве своем все они спровоцированы принцем Гарри и Меган Маркл. Сначала они выпустили документальный фильм, в котором раскрыли многие секреты монархов, а затем вышли мемуары Гарри, усугубившие ситуацию. В них герцог Сассекский рассказал, что был рожден в качестве донора для принца Уильяма.