Запасной во всех смыслах. Стало известно, зачем был рожден принц Гарри

10 января поступила в продажу книга принца Гарри «Запасной». Публика терялась в догадках, почему для своих мемуаров внук Елизаветы второй выбрал такое странное название. Объяснение не заставило себя ждать.

Возлюбленный Меган Маркл заявил, что он был рожден на случай, если старшему брату Уильяму потребуется донорская пересадка органов. По словам Гарри, все семейство всегда называло его «запасным». Вот почему он с самого детства знал, что является лишним среди своих родственников.

«Я появился на свет на случай, если что-то произойдет с Вилли. Я — источник отвлечения, развлечения и миссии по обеспечению запасной части», — высказался принц Гарри.

Ранее стало известно, как в Лондоне отреагировали на книгу внука Елизаветы второй. Подробности читайте в этой статье.