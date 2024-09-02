«Им лучше поторопиться»: 85-летний актер Иэн МакКеллен планирует вернуться к роли Гэндальфа

Актер Иэн МакКеллен, исполнивший роль Гэндальфа во «Властелине колец», намерен вновь примерить на себе амплуа сказочного героя. Несмотря на почтенный возраст, 85-летний британец планирует принять участия в съемках, передает Big Issue.

Представители компании Warner Bros заявили, что хотят выпустить новый фильм по мотивам книг Дж. Р. Р. Толкина в 2026 году. При этом они надеются, что пожилому актеру удастся исполнить роль Гэндальфа в очередной раз. Сам же МакКеллен попросил киноделов поторопиться. А до 2024 года у звезда в планах взять отпуск из-за падения на сцене театра.

«Мне только что сказали, что Гэндальф будет частью новых фильмов по "Властелину колец", и создатели надеются, что я буду его играть. Когда? Я не знаю. Какой сценарий? Он еще не написан. Так что им лучше поторопиться», — заявил актер.

Ранее Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум Victoria’s Secret спустя 20 лет. Она вновь станет «ангелом» бренда.