«Или я, или Гарри»: принц Уильям выдвинул ультиматум больному раком королю Карлу III

Принц Уильям категорически против возвращения в семью оскандалившегося младшего брата Гарри. Наследник престола выдвинул ультиматум Карлу III.

76-летний король согласился на встречу с младшим сыном после нескольких месяцев переговоров о восстановлении отношений. Их почти часовая официальная встреча состоялась 10 сентября в Лондоне.

Разгневанный принц Уильям все еще не может прийти в себя из-за того, что его брат, принц Гарри встретился с их отцом, королем Карлом III, и теперь он поставил отцу «ультиматум»: «Или я, или Гарри».

«Он чувствует ответственность за защиту отца и не доверяет брату, который, по его мнению, использует каждую возможность, чтобы вновь обострить ситуацию», — рассказал источник Radar Online.

Уильям не верит в намерения брата, так как после встречи с отцом он побежал давать интервью, где продолжил говорить о своих семейных отношениях. В частности, Гарри заявил по поводу своих скандальных мемуаров: «Я не считаю, что вынес на публику свои грязные дела. Это было тяжелое послание, но я сделал это наилучшим образом. Моя совесть чиста».

Кроме того, королевская семья была шокирована неожиданным визитом жены принца Гарри во Францию. Меган Маркл прилетела на один день, чтобы посетить Неделю моды в Париже и опубликовала в личном блоге видеоролик, оскорбивший память покойной принцессы Дианы. Она сняла себя в автомобиле с поднятыми вверх ногами, приближаясь к месту гибели матери Гарри и Уильяма в 1997 году.

Собеседник издания заявил, что принц Уильям был взбешен, узнав о выходке Меган.

«Для него это место священно. Он воспринял видео как личное оскорбление и проявление неуважения», — пояснил инсайдер.

Ранее сообщалось, что надежды Гарри на примирение с 43-летним братом рухнули. Уильям «глубоко недоволен» возможным участием Маркл в памятных мероприятиях, в августе 2027 года исполнится ровно 30 лет со дня гибели Дианы.