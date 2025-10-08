«Это практически невозможно»: Меган Маркл стала причиной нового раздора между принцами Гарри и Уильямом

Меган Маркл стала причиной нового конфликта между ее супругом и принцем Уильямом. Будущий король Великобритании не хочет видеть жену брата на мероприятиях в память их матери, принцессы Дианы. Об этом пишет RadarOnline.

В августе 2027 года исполнится ровно 30 лет со дня гибели Дианы. В честь этого 41-летний принц Гарри готовится снять документальный фильм, посвященный благотворительному наследию матери.

Однако источники, приближенные к королевской семье, сообщают, что все надежды Гарри на примирение с 43-летним братом рухнули. По их словам, Уильям «глубоко недоволен» возможным участием Маркл в памятных мероприятиях. Особенно после того, как она проехалась в лимузине с закинутыми вверх ногами рядом с местом гибели Дианы.

«Гарри говорил, что нужно отметить эту годовщину по-особенному — как публичную дань уважения работе Дианы. Он надеялся, что Уильям присоединится к нему, но из-за напряженных отношений с Меган это практически невозможно. Уильям ясно дал понять, что все официальное, связанное с их матерью, не должно затрагивать ее», — сообщил инсайдер.

