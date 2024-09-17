«Их тянет друг к другу»: раскрыта неожиданная причина воссоединения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

На днях певица Дженнифер Лопес и актер Бена Аффлека впервые вышли в свет вместе после новости об их разводе. Пару заметили возле отеля в Беверли-Хиллз, куда они приехали, чтобы пообедать в ресторане с детьми. В беседе с Page Six инсайдер раскрыл неожиданные подробности воссоединения артистов.

14 сентября знаменитости появились вместе около отеля в Беверли-Хиллз. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приехали туда на одной машине, чтобы пообедать в ресторане Polo Lounge. Вместе с певицей и актером находились их дети от предыдущих браков. По информации источников, артисты были замечены «держащимися за руки и целующимися».

Теперь инсайдер раскрыл, что стало причиной неожиданного воссоединения звездной пары. Как оказалось, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека до сих пор тянет друг у другу. Как утверждает источник, «как только они оказались вместе, он уже не мог оторвать от нее глаз».

«Между ними всегда было много химии. Это не было запланировано. Их по-прежнему тянет друг к другу», — заявил инсайдер.

Более того, по словам собеседника издания, инициатором встречи стал именно Бен Аффлек. Актер специально выбрал гостиницу The Beverly Hills Hotel, чтобы попасть в кадр папарацци.

«Он хотел показать, что они дружелюбные бывшие. Он хотел эти фотографии. Туда идешь, когда хочешь, чтобы тебя увидели. Там тусуются папарацци», — отметил источник.

Напомним, 20 августа стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что инсайдер раскрыл, что происходит между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком после слухов о воссоединении.