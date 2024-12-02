«Их отношения никогда не разрушатся»: почему Бен Аффлек проводит много времени с бывшей женой

Недавно Бен Аффлек привлек внимание СМИ, воссоединившись с Дженнифер Гарнер в День благодарения в Лос-Анджелесе после развода с Дженнифер Лопес. Появившиеся в Сети совместные фото экс-супругов стали предметом активного обсуждения их поклонников. В беседе с Page Six инсайдер раскрыл, почему актер стал проводить много времени с бывшей женой.

В минувший уикэнд экс-супруги вместе с их общими детьми приняли участие в благотворительной акции The Midnight Mission в честь Дня благодарения в Лос-Анджелесе. На опубликованных в Сети кадрах видно, что Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер выглядели счастливыми и беззаботными. В окружении актера объяснили, что он неспроста стал больше времени проводить с бывшей женой, поскольку рядом с ней чувствует, что «может быть самим собой».

«Несмотря на то, что Бен и Джен уже давно расстались, он чувствует определенный уровень комфорта с ней. У Бена крепкие отношения с Джен, которые никогда не разрушатся, потому что у них много общего, и она мать его детей», — заявил источник.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер состояли в браке с 2005 по 2018 год. У пары трое детей: 18-летняя Вайолет Энн, 15-летняя Серафина Роуз Элизабет и 12-летний Сэмюэль. По словам инсайдера, после развода актеры «поддерживают дружеские отношения», и это уже «не первый раз», когда они отмечают День благодарения вместе после расставания.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Певица и актер никак не комментировали слухи о разрыве. Однако, как утверждают инсайдеры, 20 августа артистка подала на развод с мужем, указав дату расставания — 26 апреля 2024 года. По данным источников, причиной разрыва пары стали «непримиримые противоречия».

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес провела День благодарения без Бена Аффлека.